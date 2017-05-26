桃花斷了又再來 婦拒付尾款控道姑詐欺

楊姓婦人為了擊退丈夫的紅粉知己，透過友人認識龜山一處道壇的顏姓仙姑，前年陸續花了28.7萬元，請顏女幫忙「斬桃花」，沒想到丈夫桃花斷了又再開，拒付4.3萬元，卻被上網公審，她一怒之下提告，但桃檢認為仙姑並未以詐術欺騙，予以不起訴處分。

楊姓婦人的丈夫身邊不乏女性友人，讓她擔憂不已，透過友人認識顏姓仙姑，2015年9月起委請她幫忙作法「斬桃花」，仙姑遂開壇以法器斬桃花，並誦經施作道教儀式，楊婦發現丈夫桃花立斷，覺得有效，聽聞仙姑說：「不做會更嚴重」陸續支付28.7萬元做法事。

直到隔年3月，楊婦發現丈夫桃花仍朵朵開，覺得受騙，拒付4.3萬元尾款，沒想到仙姑竟在網路發文嗆：「拿了貨，錢也不還！大家注意喔，老公外遇也斷了，還有很多私事沒寫出來！可見此人心術不正！」還放上她泳裝照、找人討債，楊婦憤而報警提告，控仙姑詐欺、恐嚇、公然侮辱、妨害秘密等。

顏姓仙姑喊冤，稱自己是有合格的道教法師證照，開業20餘年來都是這樣幫客戶，強調法事很主觀，不該以有無效用判斷詐欺是否成立，且是楊婦先指責她斂財，發文是為了自清，幫忙索討尾款的也是男友，並沒有找人逼債。

桃檢認為，楊婦是主動找上顏女，並未施用詐術，且發文文章內容和照片不構成公然侮辱及妨害秘密，對顏女予以不起訴處分。

(中時)