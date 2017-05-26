接連爆發2起醜聞 府力挺侍衛長劉志斌
蔡英文總統所屬「永和警衛室」接連被媒體爆料兩件醜聞，一是隨扈疑似性騷擾總統府女武官，另一起是隨扈值勤前喝酒遭處分。總統府今下午發聲明力挺侍衛長劉志斌。
總統府上午才開會記者會說明性騷擾事件處理過程，中午又遭媒體爆蔡英文總統的「永和警衛室」隨扈勤前喝酒，且屢勸不聽的明確違紀案。
總統府下午發簡短聲明力挺侍衛長劉志斌指，國家元首的安全工作，嚴格的紀律是基本要求。目前包含警衛室在內的所有維安人員，不但都有高度愛國熱忱，也皆具備良好的專業訓練。總統府侍衛長統責維安工作，一向要求嚴格，紀律嚴明，各項維安工作也都確實到位。有關媒體報導有違紀者遭明快處分，就是相關單位以最嚴格的紀律標準要求的結果。
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(中時)
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