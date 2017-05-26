農博袋子印顛倒　議員批落漆

市議員葉明月拿到印製顛倒的農博提袋，質疑市府驗收沒落實。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦對於農博試營運給予90分的評價，不過葉明月議員表示，她竟然拿到瑕疵品，農博送給貴賓的帶子印製顛倒，質疑驗收不落實，民政局長湯蕙禎表示，產品發送2萬個，僅能抽驗；另外，園區遊園車，廁所及椅子休息區不夠，市長鄭文燦承諾會改善。

為期23天的桃園農業博覽會試營運，於14日閉幕，葉明月認為農博耗費太多的人力，導致業務找不到人，另民政局提供給民眾餐盒、飲用水的不織布袋子，字體竟然顛倒，簡直是「落漆」。

湯蕙禎說，這是袋子車縫時弄反了，屬於瑕疵品，這次袋子做了2萬個，未來發送時會注意品質。

葉明月說，農博期間，由於各局處都派員支援，導致很多會勘工作都延後，業務也找不到人，另農博會場座位區太少，日照又大，參觀老人家都抱怨走太久會被曬傷，此外，攤位區毫無特色。

鄭文燦說，農博試營運，只要民眾反映問題都會立刻解決，如果是小問題會立刻改進，至於大問題則列為明年正式營運參考，各局處如有人力不足情形，會依需求增聘約僱人員；展場設施部分，市府在農博期間均有徵詢參訪遊客意見，農博結束後亦召開檢討會議，包括遊園車、廁所、休息涼椅、遮陽處、停車空間較為不足，都會完成改善。

(中時)