畢業證書606人領不到 議員促檢討補救
去年桃園市近千人拿不到畢業證書，只能領到修業證書，今年雖然經過補救課程，但也有606人無法拿到畢業證書，市議員萬美玲、楊朝偉、梁為超等人指出，原因是教育部2011年調高國中小畢業門檻，7大學習領域中，由原來的3大領域提高至4大領域都及格才能畢業，但目前桃園市有15種補救方式，有些抄課文，有些卻要補考，失去免試入學的意義。
萬美玲表示，今年有2萬多名畢業生，原本有1600人拿不到畢業證書，去年有900多人拿不到，有鑑於此，經過補救課程，目前約有606個學生僅能拿到休業證書，約占2.7％，連59.9分也拿不到畢業證書。
議員表示，有些學校用考試，有些抄課文，方式不同，對孩子不公平，影響到面試入學的超額比序，情況在偏鄉尤其嚴重。
教育局長高安邦表示，依據教育部「國民小學及國民中學學生成績評量準則」規定，國中3年內7大領域成績至少要4大領域達到及格，學生才能拿到畢業證書，而學校辦理補考，可採包括晤談及口頭報告等多元方式進行。
高安邦表示，6月5日是高中職免試入學超額比序積分確定的日子，教育局要求各國中於6月4日前提供學生補考機會，學生是否能取得畢業證書，攸關學生畢業後升學超額比序分數差異，教育局會持續努力繼續降低無法取得畢業證書的人數。
(中時)
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