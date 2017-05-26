原民語言發展法三讀 總統用北排灣語感謝
立法院今天三讀通過 「原住民族語言發展法」，蔡英文總統在臉書發文，「maljimalji! a 行政院 kata 立法院.」用北排灣語，感謝行政院和立法院。
全文如下：
推動「原住民族語言發展法」是我的承諾。而今天，立法院三讀通過這部法案了。
未來，原住民每一族的語言，都是我們的「國家語言」。政府會依法聘用專職的族語教師和族語推廣員，原住民族地區的大眾運輸及公共設施，則會設置當地的族語標示。族人上法院時可以選擇講族語，法院必須準備翻譯。
我們會積極營造學族語、說族語的友善環境。語言的多樣性，將讓我們的文化更加豐盛。
maljimalji! a 行政院 kata 立法院. （北排灣語：感謝行政院和立法院）
#各族族語都是國語
(中時)
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