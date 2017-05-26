溫馨慶端午 竹山「食在幸福」獻資源
端午節將至，竹山鎮公所於26日端午節連假前夕，在該鎮玫瑰啟能訓練中心辦理食物銀行餽贈，期將資源與愛心分享出去，讓弱勢朋友們都能共慶端午連假。
玫瑰啟能訓練中心長期守護身心障礙者、實踐上帝愛的使命，以疼惜身心障礙孩子生命需求的同理心，義無反顧地承擔起照顧身心障礙者的使命。鎮公所在端午前夕，將善心物資發放給弱勢家庭。
藉此讓弱勢民眾感受到社會各界的溫暖，嘉惠弱勢族群、安定鎮民基本生活，特發揮食物銀行之效益，用行動支持玫瑰啟能訓練中心，用愛心溫暖身心障礙朋友。
竹山食物銀行是在地化補充性食物輸送體系，以「餐食援助」、「食物援助」、「物資援助」多元服務方式，積極發掘個案、支持系統問題診斷、需求評估及其後續相關的紓困計畫。
鎮公所表示，這次餽贈物資種類達40種，雖無法將所需資源補齊，但透過全體鎮民及社會善心人士幫助下，相信未來必定能夠完善此制度，一個人的力量很小，但千萬不要小覷自己，心存感恩惜福的念頭，行有餘力則幫助他人，只要人皆如此，聚沙成塔，世界一定會變得更好。
食物銀行除了發放救助糧食外，也歡迎民間捐贈物資，透過公家機關的力量活絡社會善心資源，並將這份溫暖送到每一位受助者的手上。
(中時)
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