郭董攜手百視通 鴻海帶便當衝影音內容(本報資料照片)

郭董數位匯流霸業又有新動作，鴻海科技旗下富連網的「BANDOTT便當」，預計7月攜手「百視通」(BesTV)，引進更多優質獨家影音內容，拓展台灣市場。

百視通5月在上海舉辦的「未來合夥人大會」中，158家不同領域企業成為首批內容合夥人、行業合夥人、資本合夥人、異業合夥人。富連網受邀出席並計畫7月將百視通影音內容引進便當OTT大平臺，讓「便當」收視戶可觀賞更多元更國際化的優質影音。

鴻海表示，百視通除了提供強檔熱門電影、與大陸同步放映的新劇、兒少動漫，還有獨家海量片庫，網羅歷史、文化、戲曲等特色型影音內容，提供給便當用戶嶄新視野的華人影視。

OTT平台百家爭鳴，台灣人越來越習慣在手機和平板上看片追劇，百視通是東方明珠新媒體旗下子公司。目前擁有中國最大的多管道視頻集成與分發平臺，主業務範圍包含IPTV、互聯網電視（OTT）、有線數位付費電視（含DVB+OTT）、手機移動電視在內的新媒體業務。

郭董攜手百視通 鴻海帶便當衝影音內容(本報資料照片)

百視通可說是中國IPTV商業模式的領先開拓者與創立者，目前IPTV 業務分佈大陸 27個省市；2016年底IPTV 用戶達3,200萬戶，是中國甚至全球最大的IPTV內容服務運營商；互聯網電視（OTT）使用者超過1,980萬戶；數位電視方面，服務有線數位電視付費使用者5,200萬，互動點播用戶900萬，DVB+OTT用戶400萬；BesTV APP用戶端，每月活躍用戶超過1,000萬，每天使用的用戶尖峰時段高達375萬人次。

(中時電子報)