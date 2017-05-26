端午連假 赴竹子湖賞紫藍色繡球花

竹子湖的繡球花海已進入盛開期。（台北市產發局提供）

雖然海芋季進入尾聲，但端午連假可以到竹子湖看盛開紫藍色繡球花！台北市產發局表示，自端午連假起至七月初，竹子湖、頂湖當地計有6家繡球花農園提供遊客觀賞拍照的服務，且台北市產業發展局與北投區農會共同規劃豐富的繡球花半日遊套裝行程，歡迎民眾報名。

產業發展局長林崇傑表示，除了海芋之外，竹子湖的濕冷氣候及偏酸性的土壤特性，特別適合栽植繡球花。

產發局也在今年補助農戶栽種繡球花苗，當地栽種繡球花的農戶數穩定增加，以穩定繡球花產量並發展竹子湖當地休閒產業多元發展。

竹子湖種植的繡球花約有7至8個品種，顏色多樣化，有純白色、粉色滾紅邊、粉紅色、紫紅色、淺藍色、藍色等色系；外型則同時有大輪花、中輪花分布在農園中，而且色彩濃豔、層次豐富，相當適合拍照留念。

產發局說，竹子湖、頂湖當地計有6家繡球花農園提供遊客觀賞拍照的服務，分別有財福海芋田、花谷海芋園、名陽匍休閒農莊、大賞園、大梯田花卉生態農園以及高家繡球花園等，歡迎愛花者前往遊覽觀賞或與農戶洽詢。

產業局與北投區農會也共同規劃豐富的繡球花半日遊套裝行程，同時深入探索竹子湖生態與人文發展，報名請洽北投區農會。

(中時)