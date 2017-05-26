菲南反恐戰進入第4天 已擊斃31名武裝份子
菲律賓政府23日在民答那峨島馬拉維市，與伊斯蘭武裝分子爆發槍戰，當時正在俄羅斯訪問總統杜特蒂宣布民答那峨島全境戒嚴60天，並立即回到國內。今(26)天進入第四天，至少31名武裝分子死亡，雙方死亡人數增至共46人。軍方發言人巴迪亞表示，這些「聖戰士」不只是菲律賓人，還有來自印尼、馬來西亞等。
據《中央社》報導，菲律賓軍、警部隊23日在民答那峨島穆斯林自治區馬拉維市與恐怖組織「馬巫德集團」（Maute Group）武裝成員爆發槍戰，軍方派出裝甲車和配備火箭炮的直升機，這場戰爭造成至少31名武裝分子死亡，其中，有6名來自印尼、馬來西亞等的外籍戰士。菲律賓軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）在納卯市召開的記者會表示，這些外籍恐怖分子分別為馬來西亞、新加坡以及印尼，「這些外籍戰士向菲國恐怖分子傳授技術，主要是炸彈製造」。
據《東網》報導，檢察總長卡里達（Jose Calida）指出，該批恐怖分子效忠極端組織「伊斯蘭國」(IS)，企圖把民答那峨島變成「哈里發國家」的一部分，他說「民答那峨島的事不再是菲律賓人的叛亂，而是受IS號召的外籍恐怖分子侵略」。
「馬巫德集團」分子於2015年向IS宣誓效忠，並升起IS黑旗，並於2016年8月劫獄，占領醫院、電力公司等建築，並破壞橋梁、學校與教堂，還綁架及殺害平民。
(中時電子報)
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