高市正興國中迷你馬拉松 繞科工館開跑

高雄市正興國中26日辦理迷你馬拉松活動，繞著科工館開跑，由科工館館長陳訓祥（右四起）、正興國中校長呂淑媛、家長會長詹尊上於科工館九如路大門口共同鳴槍起跑。（呂素麗翻攝）

高雄市正興國中26日辦理迷你馬拉松活動，繞著科工館開跑，有600多名學生參加。（呂素麗翻攝）

高雄市正興國中26日辦理迷你馬拉松活動，繞著科工館開跑，600多名學生個個跑的滿頭大汗。（呂素麗翻攝）

高雄市正興國中26日辦理迷你馬拉松活動，繞著科工館開跑，天氣舒爽，600多名學子，繞著科工館外圍跑4圈約4.5公里的路程，個個跑的滿頭大汗。

正興國中與科工館毗鄰而居，該校2008年起每年結合健康促進活動辦理全校迷你馬拉松，自2011年起結合科工館舒適優美的戶外場地，舉辦繞科工館路跑，今年邁入第6年，每年的活動，全校同學無不全力以赴爭取最佳成績。

今年學子路跑結合3年級畢業周，今天辦理「超越自我、邁向未來─正興盃科工館迷你馬拉松」活動，由科工館館長陳訓祥、正興國中校長呂淑媛、家長會長詹尊上於科工館九如路大門口共同鳴槍起跑。

另文藻外語大學副教授遲珩起帶領運動服務志工，協助發放圈數信物，學子們奮力往前，努力爭取最佳成績，挑戰自我。

(中時)