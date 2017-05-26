嘉義大學賴宏緯照顧自閉兄 獲全國慈孝楷模

嘉義大學學生賴宏緯（右）與媽媽及哥哥一起領獎。（廖素慧翻攝）

嘉義大學學生賴宏緯（左）與哥哥及媽媽出遊。（賴宏緯提供）

嘉義大學特殊教育學系3年級學生賴宏緯的哥哥罹患重度自閉症，他教哥哥說話、識字、生活上的大小事，哥倆兒感情好，減輕父母的重擔，由嘉大推薦、榮獲教育部慈孝家庭楷模，全家一起出席領獎，和樂融融。

賴宏緯看到媽媽因哥哥罹患重度自閉症，而放下事業，專心陪哥哥上學，小小年紀的他開始當媽媽的小幫手，念國小4年級利用課餘時間參加志工培訓，學會做家務、幫哥哥洗澡、跟哥哥說話。

賴宏緯說，雖然他是弟弟，卻習慣當「哥哥」照顧哥哥，外出時一定牽著哥哥的手，帶哥哥發現新的事物，哥哥在全家人陪伴之下，慢慢有進步，可以說簡單的話與他人互動，人際關係大有進展，連醫生都覺得不可思議。

賴宏緯說，覺得自己是一個很幸運的人，因為有哥哥，讓他知道什麼叫責任、關懷，學會很多難的事，比同儕有更多的機會去體驗不同的世界、不同的生活，而能勇於面對生活中所遇到的挑戰。

(中時)