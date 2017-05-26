天恩慈善會 點亮偏鄉學生的才藝夢
偏鄉小學因地處偏遠、交通不便，常聘請不到教師到山上教課，為爭取學生學習權益，嘉義縣梅山鄉太平國小昨(25)日向社團法人天恩慈善會爭取到經費補助，希望提高教師鐘點費，吸引人才到偏鄉服務。
太平國小校長黃彥鈞表示，有學生說想成為音樂家，希望學校可以提供資源，且校與校之間都會有交流，偏鄉學生看到平地學校的社團課程豐富，就相當羨慕，紛紛跟老師說「好想學那項才藝」。
黃彥鈞指出，交通不便常是聘請不到專業教師的最大主因。他說，常邀請教師到山上教課，但大多以交通不便為由婉拒；另外聘教師的鐘點費也是相當頭痛，一年至少需2、30萬元的經費，才能聘請這些專業教師。
為吸引人才到偏鄉服務，太平國小向社團法人天恩慈善會爭取到1年15萬元的教育經費補助，期望藉以提高鐘點費，網羅人才上山服務，黃彥鈞說，雖然經費還是不足，但仍會積極想辦法向各級單位、外界爭取補助，讓學生圓夢、培養專長。
(中時)
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