節電大作戰 考慮讓放寬服務業溫度限制

為了鼓勵民眾響應節電，經濟部今（26）日舉辦節電大作戰「節能月﹣夏日酷涼分享」啟動儀式，「節能月」活動正式開跑。

其中，「夏日酷涼分享」活動與服務業合作，以結合消費抽獎優惠方式，鼓勵全民走出戶外。不過，目前規定20類服務業冷氣不得低於26度，恐影響活動績效，業者希望放寬溫度限制；能源局表示，考慮放寬限制，改分時段規定。

行院長林全出席活動時指出，節約能源最重要的是減少尖峰時期用電量，由於發電容量根據尖峰需求訂定，只要尖峰需求減少，整體電力調度與投資都會適當減少。因此，社會各界應養成節能習慣，並減少尖峰時期用電量。

林全稱，行政部門已逐步推動節能工作，但仍有改進空間，像是現在缺乏普及化的低壓智慧電表，無法給予節能較好的誘因與機制，未來將逐步擴充節能設備、改善環境，引起大眾的節能興趣。

林全強調，新觀念注入非常重要。像是改變建築物設計，即可大幅度減少建築物消耗的能源。這個活動也是提供民眾一個節電選項，非強制性。

針對外界質疑夏季酷涼分享活動，能源局長林全能指出，日本早在2011年實施到現在，吸引大家執行能源分享的思維。這是一個自願性活動，經濟部提供不同的節電措施讓民眾選擇。

不過，根據能源管理法，賣場、百貨公司等20類服務業，冷氣氣溫不能超過26度。外界反應若人潮增加，氣溫規定在26度仍將過熱。林全能指出，經能源局分析，氣溫維持26度再加上一些通風設施，是可以創造出很舒適的環境。

林全能指出，可以來思考在不同時段來做適當的調配，希望可以在最舒適的前提下，來推動節能措施，是否調整規定能源局會再研議。

能源局官員表示，考量到民間所需，能源局在稽查時也會保留執法彈性，另外，違規的廠商也可以提出複查，說明理由。

(工商)