文化部影視音金融菁英班 李烈：跨出第一步

影一製作所總經理李烈（右起）、行政院長林全、文化部長鄭麗君、三立董事長張榮華出席文化部第一屆國家影視音金融菁英班開訓典禮。（記者盧禕祺攝）

為搭建金融與影視音的交流媒合平台，文化部今天（5月26日）上午在台灣金融研訓院舉辦「第一屆國家影視金融菁英班」開訓典禮，宣布6、7月將辦理二梯次課程，期望透過培養影視音投融資種子人員，開啟影視音與金融對話。

出席開訓典禮的來賓包括行政院長林全、文化部長鄭麗君、金管會副主委鄭貞茂、財政部次長蘇建榮，以及影一製作所總經理李烈、中視總經理胡雪珠、三立董事長張榮華及副總經理張正芬、民視執行副總經理廖季芳、中華節目內容製作產業發展協會汪威江理事長汪威江、中華電影製作協會常務理事李祐寧等多位影視音、金融業界重量級人士。

林全院長蒞臨開訓典禮致詞時表示，台灣文化豐富多元且深具獨特性，而影視內容是國家文化的體現，同時也是重要的戰略產業，政府將扮演領頭羊，透過前瞻基礎建設計畫，加強我國數位建設，營造有利於數位創新的環境，包含建立國家文化記憶庫，豐富數位內容；普及超高畫質影視服務、協助新媒體跨平台內容產製等。

此外，將串聯金融及科技界等資源，建構有利於影視音內容發展的生態系，以國家隊概念全力支持業者進軍國際，藉由影視音內容對外輸出臺灣的文化價值，讓台灣文化軟實力躍身國際舞台。

鄭麗君部長則表示，年初與影視界新春餐會中，文化部已宣示將與國發基金、金控、銀行、保險及創投業者共同合作，引進至少120億元資金投入影視音產業，讓好的內容有充足的資金作為後盾。文化部已從「提升台灣影視內容力」、「建構完善文化金融專業體系」及「拓展開發影視通路」等三面向規劃一系列政策循序推動，希望鼓舞更多優秀人才及資金投入內容製作，減少影視產業資金缺口，同時提升投資效益。

鄭部長進一步說明，為使金融挺影視化做實際行動，文化部的首要任務是拉近金融與影視音界間的距離，並建立共同語言。文化部已於4月低調成立「影視投融資專業協力辦公室」，陸續提供影視業者專業諮詢，協助提升內容力及與市場接軌，而本次「國家影視音金融菁英班」，將培養影視音投融資種子人員，讓金融界了解影視音產業整體狀況及發展趨勢，並透過案例研析及媒合，開啟影視音與金融對話，找尋雙方共同焦點，共創共享影視音內容文化經濟價值。

文化部次長李連權表示，金融產業與影視產業有許多不同點，影視行業以明星主導，資本也是以明星為主打造，是直覺式的創作，但票房、流量、收視率、版權回收等，卻難以量化，無法提供利基證明；金融業必提大數據，沒有數字就不了解影視產業的需求，例如HTC找五月天拍廣告，一聽梳化費70萬元就嚇到了；蔡依林要求20萬元梳化費，也頗令業者費解。

因為雙方不了解，所以過去10年內金融參與影視投資，規模相對不足。李連權表示，參考大陸做法，未來如有大製作，文化部會協助尋找2個創投單位進行評估，協助拍攝；若規模小一點的製作，文化部不介入，但創作團隊有需求時，可尋求文化部「影視投融資專業協力辦公室」進行培訓。

李烈表示，從新聞局到文化部，政府一直試圖讓影視作品透過劇本及企畫案，就能獲得金融業及創投的資金，但至今沒有一個成功案例；她不諱言影視產業與金融業向來無法溝通，金融業要看數據，瞭解資金回收利基，但電影、電視劇及音樂沒辦法保證票房、收視率或海外版權回收狀況，雙方難取得共識。

影一是國內第一個上櫃的電影製作公司，李烈不諱言，長達3年多的籌備過程中，因為互相不了解金融業者想要什麼，她與會計師、永豐金控吵了無數次。

她認為，文化部的影視音金融菁英班只是影視產業與金融產業合作的第一步，讓雙方理解彼此說的、要的是什麼，未來是否能達成合作案，目前還很難說。

(旺報)