文化部影視音金融菁英班 李烈：跨出第一步
為搭建金融與影視音的交流媒合平台，文化部今天（5月26日）上午在台灣金融研訓院舉辦「第一屆國家影視金融菁英班」開訓典禮，宣布6、7月將辦理二梯次課程，期望透過培養影視音投融資種子人員，開啟影視音與金融對話。
出席開訓典禮的來賓包括行政院長林全、文化部長鄭麗君、金管會副主委鄭貞茂、財政部次長蘇建榮，以及影一製作所總經理李烈、中視總經理胡雪珠、三立董事長張榮華及副總經理張正芬、民視執行副總經理廖季芳、中華節目內容製作產業發展協會汪威江理事長汪威江、中華電影製作協會常務理事李祐寧等多位影視音、金融業界重量級人士。
林全院長蒞臨開訓典禮致詞時表示，台灣文化豐富多元且深具獨特性，而影視內容是國家文化的體現，同時也是重要的戰略產業，政府將扮演領頭羊，透過前瞻基礎建設計畫，加強我國數位建設，營造有利於數位創新的環境，包含建立國家文化記憶庫，豐富數位內容；普及超高畫質影視服務、協助新媒體跨平台內容產製等。
此外，將串聯金融及科技界等資源，建構有利於影視音內容發展的生態系，以國家隊概念全力支持業者進軍國際，藉由影視音內容對外輸出臺灣的文化價值，讓台灣文化軟實力躍身國際舞台。
鄭麗君部長則表示，年初與影視界新春餐會中，文化部已宣示將與國發基金、金控、銀行、保險及創投業者共同合作，引進至少120億元資金投入影視音產業，讓好的內容有充足的資金作為後盾。文化部已從「提升台灣影視內容力」、「建構完善文化金融專業體系」及「拓展開發影視通路」等三面向規劃一系列政策循序推動，希望鼓舞更多優秀人才及資金投入內容製作，減少影視產業資金缺口，同時提升投資效益。
鄭部長進一步說明，為使金融挺影視化做實際行動，文化部的首要任務是拉近金融與影視音界間的距離，並建立共同語言。文化部已於4月低調成立「影視投融資專業協力辦公室」，陸續提供影視業者專業諮詢，協助提升內容力及與市場接軌，而本次「國家影視音金融菁英班」，將培養影視音投融資種子人員，讓金融界了解影視音產業整體狀況及發展趨勢，並透過案例研析及媒合，開啟影視音與金融對話，找尋雙方共同焦點，共創共享影視音內容文化經濟價值。
文化部次長李連權表示，金融產業與影視產業有許多不同點，影視行業以明星主導，資本也是以明星為主打造，是直覺式的創作，但票房、流量、收視率、版權回收等，卻難以量化，無法提供利基證明；金融業必提大數據，沒有數字就不了解影視產業的需求，例如HTC找五月天拍廣告，一聽梳化費70萬元就嚇到了；蔡依林要求20萬元梳化費，也頗令業者費解。
因為雙方不了解，所以過去10年內金融參與影視投資，規模相對不足。李連權表示，參考大陸做法，未來如有大製作，文化部會協助尋找2個創投單位進行評估，協助拍攝；若規模小一點的製作，文化部不介入，但創作團隊有需求時，可尋求文化部「影視投融資專業協力辦公室」進行培訓。
李烈表示，從新聞局到文化部，政府一直試圖讓影視作品透過劇本及企畫案，就能獲得金融業及創投的資金，但至今沒有一個成功案例；她不諱言影視產業與金融業向來無法溝通，金融業要看數據，瞭解資金回收利基，但電影、電視劇及音樂沒辦法保證票房、收視率或海外版權回收狀況，雙方難取得共識。
影一是國內第一個上櫃的電影製作公司，李烈不諱言，長達3年多的籌備過程中，因為互相不了解金融業者想要什麼，她與會計師、永豐金控吵了無數次。
她認為，文化部的影視音金融菁英班只是影視產業與金融產業合作的第一步，讓雙方理解彼此說的、要的是什麼，未來是否能達成合作案，目前還很難說。
(旺報)
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