林全：國際合作 將詐騙犯罪降到最低
行政院長林全今（26）日在臉書貼文表示，許多詐騙往往是跨國行為，需與他國有更多聯繫與資訊交換機制，這部分需要更加努力，與國際間互相合作，將詐騙犯罪降到最低。
林全說，他還記得第一次主持治安會報，就是以反毒與反詐騙為主題。毒品和詐騙對於多數國家是長期關心的治安問題。
反毒查緝方面，林全說，過去也有許多成果，但趨勢顯示查緝不能停止，因此在上個月底，政府擬定了「新世代反毒策略」，以「人」做為毒品防治工作的中心，建立大數據資料庫，主動追溯吸毒販毒與毒品源頭，同時要提防黑數的存在。
林全表示，未來政府會努力掌握整體情形，有效降低國內吸毒與受毒害的人口，並幫助有心脫離毒品的成癮者復歸社會。
至於反詐騙方面，林全說，要有效控制整體詐騙犯罪情形，執法人員也能運用新科技與方法，掌握海內外的詐騙情資並迅速破案。
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(中時)
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