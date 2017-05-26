鹿港公會堂光雕秀登場，燈光幻化400年人文風華

鹿港光雕秀，利用多采燈光變換和音樂，將鹿港400年人文風華融入其中。（吳敏菁翻攝）

鹿港光雕秀，利用多采燈光變換和音樂，將鹿港400年人文風華融入其中。（吳敏菁翻攝）

鹿港光雕秀，利用多采燈光變換和音樂，將鹿港400年人文風華融入其中。（吳敏菁翻攝）

鹿港光雕秀，利用多采燈光變換和音樂，將鹿港400年人文風華融入其中。（吳敏菁翻攝）

鹿港越夜越美麗！今年正逢「鹿港慶端陽」40週年，彰縣府除了舉辦夜間賽龍舟，還在鹿港公會堂規劃「光雕秀」，透過炫麗耀眼的數位科技展現地方文化與特色，即日起至5月30日晚上7點至9點30分在鹿港公會堂廣場點亮鹿港夜晚。

鹿港光雕秀，利用多采燈光變換和音樂，將鹿港400年人文風華融入其中，包含鹿仔港千帆景象、八郊商賈、行船卸貨、宮廟典故及漳泉爭鬥，讓大家一同走過鹿港400年的歷史脈絡。

此外，還有燈景布置打造「夜的鹿港」，鹿港老街採傳統燈景的設計，從鹿港公會堂到鹿港藝術村之間則是一片新式燈海，整個串聯鹿港鎮內夜之光廊，打造古街區燦爛奪目的燈景。

魏明谷說，鹿港慶端陽走過40周年，創新以科技為傳統民俗注入新的光彩，希望讓更多人感受鹿港夜晚的魅力，創造彰化縣觀光的「過夜經濟」，點亮古都文化。從白天到晚上都安排節目滿檔，詳情可上網。

(中時)