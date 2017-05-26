《時來運轉》德甲升降賽 小分機率高
自從1997年升上德甲以來，不曾遭到降級且拿過德甲聯賽、德國盃、德國超級盃冠軍各1的沃夫斯堡，上周末意外被漢堡打進了升降級附加賽。所幸首回合主場以1比0勝出，端午節30日凌晨再戰本季德乙季軍布倫瑞克（亦翻布朗斯威克），沃夫斯堡很有機會留在德甲賽場。
德甲聯賽上周末結束，沃夫斯堡最後1輪不輸漢堡就能直接保級，卻在比賽中先盛後衰，第88分鐘被漢堡頂進致勝球，以1比2慘遭逆轉吞敗，只能眼看漢堡在主場歡慶迎接隊史第55個德甲賽季。
沃夫斯堡以德甲倒數第3作收，得與德乙第3進行主客兩回合的升降級附加賽，所幸首回合狼群將士用命，由前德國國腳戈梅茲（Mario Gomez）罰進12碼球，以1比0在主場留下勝利，30日轉戰客場略占優勢。
1比0的優勢看來不多，但德甲球隊過去4年都在升降級附加賽勝出，近3年首回合主場卻都沒有贏球（3連和），沃夫斯堡能先聲奪人已經不錯，而且沒讓布倫瑞克取得客場進球。
事實上，布倫瑞克首回合不但沒有進球，全場甚至只有2次射門，薄弱的進攻能力即使第2回合回到主場，恐怕也很難占到便宜。
此外，德甲賽史共進行過18次升降級附加賽，14支贏得首回合的球隊，最後有12隊成功拿下系列賽，得以保級或晉升德甲。局勢也對沃夫斯堡有利。
★運彩投注分析
德甲從2008-09賽季重啟升降級附加賽以來，8年16場比賽僅2次出現單場4顆進球，單場3球以上也僅有6場，顯示附加賽大分出現比率通常不高，特別是得乙球隊的攻擊力通常有明顯落差，本次的布倫瑞克亦然，彩迷甚至可以考慮2.5球以下的小分選項。
(中時電子報)
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