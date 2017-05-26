三立總經理張榮華 樂見文化部支持台灣影視產業

張玉嬿（中）、陳冠霖（右）與張軒睿出席「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓典禮。（三立提供）

三立電視參與「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓典禮，總經理張榮華與6月即將推出的2檔新劇主要演員均參與盛會。

今天（5月26日）出席典禮的藝人，包括全球華人影音平台Vidol推出的首部自製威劇《我的未來男友》男主角張軒睿與三立台灣台新八點檔《一家人》中的主要演員張玉嬿、陳冠霖。

三立電視總經理張榮華致詞中，表示文化部等各部會大力支持台灣影視產業，更積極向各方爭取補助預算，國內自製戲劇提升，產業必定蓬勃發展，台灣作品一定能走出台灣跟世界競爭。

休息了好一陣子的張玉嬿，在兩岸均工作多年，對文化部積極建立影視音與金融界關係，表示：「如果有更多活水資源注入，那麼就有更好的子彈做更棒的戲劇。」

(旺報)