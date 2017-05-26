三立總經理張榮華 樂見文化部支持台灣影視產業
三立電視參與「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓典禮，總經理張榮華與6月即將推出的2檔新劇主要演員均參與盛會。
今天（5月26日）出席典禮的藝人，包括全球華人影音平台Vidol推出的首部自製威劇《我的未來男友》男主角張軒睿與三立台灣台新八點檔《一家人》中的主要演員張玉嬿、陳冠霖。
三立電視總經理張榮華致詞中，表示文化部等各部會大力支持台灣影視產業，更積極向各方爭取補助預算，國內自製戲劇提升，產業必定蓬勃發展，台灣作品一定能走出台灣跟世界競爭。
休息了好一陣子的張玉嬿，在兩岸均工作多年，對文化部積極建立影視音與金融界關係，表示：「如果有更多活水資源注入，那麼就有更好的子彈做更棒的戲劇。」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。