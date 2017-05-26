輔仁中學354學子省餐費 捐助非洲饑童

輔仁中學學生體驗飢餓捐助餐費。（圖/廖素慧）

嘉義市天主教輔仁中學354名學子響應世界展望會「飢餓三十人道救援」行動，參與飢餓體驗，省下一日餐費用、捐款4萬800元幫助非洲饑餓兒童。

354名學子們從上午7點至晚上7點不進食固體食物，只飲用流質飲品，省下一日餐費助兒童遠離飢餓，並設計闖關活動，讓大家更加深飢餓的體驗感受。

擔任飢餓營副營長的李柏諭是第3次參加飢餓體驗，他說，飢餓體驗不只是肚子餓而已，而是一種國際上的人道關懷，並了解到目前世界飽受飢餓的人口所面臨的問題擴及自然因素、文化、資源搶奪以及人為等層級。

(中時)