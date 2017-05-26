邱復生贈陳彥博 100件TIDC T恤

邱復生（右）致贈陳彥博（左）100件TIDC T恤。（顏謙隆攝）

2016年四大極地馬拉松總冠軍陳彥博27日宣佈挑戰祕魯亞馬遜叢林230公里超馬賽，台開集團董事長邱復生致贈100件TIDC T恤，請他帶到國外致贈給外國跑者，分享台灣健康，堅持的精神。

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