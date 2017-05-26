A2到市區、A3到逢甲 台中國際機場快線通車

台中國際機場A2「台中車站」及A3「逢甲夜市」快線26日通車，交通局長王義川（左二）主持典禮。（陳淑娥攝）

為方便「中進中出」背包客，台中國際機場快線A1「國美館」年初甫上路，A2「台中車站」及A3「逢甲夜市」快線，26日舉行通車典禮，主要停靠各大旅館、飯店及人氣夜市；交通局王義川表示，從機場進出市區公車有200班，要停80幾站，車程約2.5小時十分耗時，新闢的3條機場快線，讓旅客1至1.5小時，就能從機場抵達飯店；國光客運副董事長王應傑指出，A2及A3即起至28日全線免費搭乘、29日至6月30日享半價優惠，歡迎大眾多加利用上網預約。

A2「台中國際機場-台中車站」及A3「台中國際機場-逢甲夜市」公車快線由國光客運營運，今日於台中國際機場舉行通車典禮，王義川、市議員楊典忠、台中監理所所長李輝宏、市議員楊典忠及國光客運執行董事戴宏聲共同宣告路線啟用；國光客運副董事長王應傑、一卡通公司及悠遊卡公司也派代表共襄盛舉。

王義川表示，台中國際機場每天進出市區的公車有200班，但從機場到市區要停80幾站，車程約2.5小時，因此市府配合日韓港澳星馬地區「中進中出」背包客，新闢3條機場快線，讓旅客一小時至1.5小時就從台中國際機場抵達飯店，由於採預約制，讓旅客可以掌握時間，在訂機票、飯店時，就訂好車票。

王義川指出，A2「台中國際機場-台中車站」行走台灣大道，沿途停靠裕元酒店、福華飯店、長榮桂冠酒店、永豐棧酒店、金典酒店等飯店；A3「台中國際機場-逢甲夜市」行走中清路，終點至逢甲夜市，周邊也有很多旅宿業，也是國外背包客喜愛的，相信未來這2條路線會很熱門，感謝國光願意投入台中市區公車，預估3條快線可紓解20%遊客量。

國光客運執行董事戴宏聲表示，2條路線經過半年籌備終於通車，未來將讓中部地區進出國民眾更方便，也讓國外背包客有便捷交通，連結市區景點。另外，配合現代科技app及網路，提供線上預約，即日起至28日搭乘2條路線全線免費、29日至6月30日享半價優惠，歡迎大家多多搭乘。

(中時)