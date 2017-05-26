台中溫寮溪上游雜草叢生 亂丟垃圾惡臭四溢

溫寮溪上游雜草叢生，民眾缺乏公德心亂丟垃圾，現場臭氣沖天髒亂不堪。（圖/陳淑娥）

流經外埔、大甲、大安的溫寮溪，主流長達9.5公里，上游河床雜草叢生，民眾缺乏公德心竟亂丟垃圾，致附近臭氣沖天、髒亂不堪，議員吳敏濟憂心汛期來臨致水患，建議水利局用PC築成河道，兩旁再進行綠美化及人行步道，每年可省下200萬元清淤費。

吳敏濟26日會勘表示，溫寮溪上游從自來水公司取水口至大安中山北路共7.1公里，河床雜草叢生，砂石淤積嚴重阻礙河道，行水區狹窄到只剩一條小水溝寬，豪雨來襲將影響水流造成溪水暴漲。

吳敏濟指出，最近發現沒公德心的民眾，經常亂丟垃圾致臭氣沖天，嚴重影響環境衛生，建議水利局將原本河道用PC築成，兩旁以自然工法綠美化及規劃人行步道，以供市民運動休閒之用，每年將可省下近200萬元河道清淤費。

環保局稽查大隊表示，附近擬架設監視器，嚇阻民眾亂丟垃圾，大甲清潔隊將先清理河川垃圾，再豎立禁丟垃圾警告牌，希望大家能發揮公德心；水利局指出，溫寮溪每年都會定期清淤，今年將於6月進行作業，在汛期來臨把河道雜草清除乾淨以防水患。

(中時)