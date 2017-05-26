機器人「Pepper」 童綜合醫院生力軍

童綜合醫院生力軍－人形化機器人「Pepper」，吸引民眾駐足圍觀。（圖/陳淑娥）

童綜合醫院添加生力軍－人形化機器人「Pepper」，外型可愛充滿活力，醫院表示，「Pepper」內建各項手術選擇內容、癌症篩檢等相關資料，當民眾點選想要知道的項目後，機器人就會詳細地介紹。

童綜合醫院指出，醫院不只是民眾出現病痛尋求治療的場所，同時也積極從事預防保健與健康促進，透過「Pepper」的衛教，讓民眾認識預防醫療的重要性，進而利用各項癌症篩檢早期發現病癥，養成定期健康檢查的習慣等。

「Pepper」也會帶動民眾一起跳健康操，每天只要幾分鐘時間動一動，就能擁有健康的身體，藉由機器人所賦予的趣味性，民眾也更願意跟著機器人一起動起來，讓健康與科技相輔相成。

童綜合醫院表示，運用創新的精神讓醫療得到最優良的品質，藉由設置人形化機器人服務民眾，就是希望藉由不同的方式促使民眾願意自發性地認識醫院、親近醫療，讓社區民眾獲得正確的醫療資訊。

(中時)