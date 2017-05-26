台鐵親子車廂首試乘 蔡其昌親自體驗
台鐵首輛自強號親子車廂6月將上路，內部設計首度曝光，規劃符合親子活動空間，以童趣元素妝點十分卡哇伊，立法院副院長蔡其昌26日在海線試乘，肯定台鐵首創台灣第一個親子車廂，讓孩子在旅行中獲得更多快樂，屆時將優先開放親子旅客訂位。
台鐵首輛自強號親子車廂，特別在台中海線今日首度開放試乘，蔡其昌、立委李昆澤、台鐵局長鹿潔身與親子團體特別前往體驗，同時進行相關體檢，現有22輛推拉式自強號，預計2019年上半年全部完成改造，費用約9500萬元。
蔡其昌體驗後表示，他與李昆澤兩年前任交通委員時就非常關注，希望將台灣打造成友善親子社會，從爭取公共場所小便斗、洗手台降低高度，到要求雙鐵設置親子車廂，老公司台鐵首創台灣第一個親子車廂，讓孩子在與家人旅行中獲得更多快樂，非常值得肯定！
李昆澤笑稱，自己和蔡其昌是老爸爸，帶小孩出門遇到許多問題，兩年來不斷召開協調會，請台鐵與親子團體多溝通，看到台鐵親子車廂的樣車非常感動，藉由試乘了解實際車廂空間配置，希望上路後能符合大家需求。
根據台鐵規劃，親子車廂內裝以童趣活潑元素妝點，設有親子廁所、哺乳室、娃娃車停放區，座位有椅背附桌為4排兩連座及4張單人座，另一半空間設置長條椅及矮桌，面對娃娃車停放區，讓家長可看顧娃娃車上嬰幼童，親子車廂預計6月初上路，將優先開放親子旅客購票，12歲以下兒童需全面加購半票購位搭乘。
(中時)
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