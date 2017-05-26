新縣成立第14所樂齡中心 服務橫山鄉長者
新竹縣政府第14所樂齡中心26日在橫山鄉力行村集會所成立，服務在地年長者，擴大樂齡教育效益，也讓高齡者齊聚一堂、共同學習，推行在地老化服務。
橫山鄉65歲以上人口達2777人，佔全鄉總人口數21％，全縣排名第3名，屬於教育部推動樂齡優先區規劃一環。新竹縣政府已先在橫山鄉大肚國小內設置1所樂齡中心，26日於力行村再添一所，希望能深入社區，提供高齡者就近學習機會。
新竹縣樂齡學習中心課程多元，包含體適能、舞蹈、客家歌謠、民俗紙藝、手作編織、居家修繕等，甚至還有攝影、科技、微電影剪輯等相關課程，讓高齡者「活到老、學到老」。副縣長楊文科表示，政府照顧高齡者，最大的福利就是讓老人家健康快樂，再根據自己的選擇，持續學習、充實生活。
力行樂齡中心成立，以在地慶典使用的鼓、鈸等樂器開場，結合八段錦表演，學員更演出迎賓舞，顯示在地活力，力行樂齡中心主任麥瑞鳳、橫山鄉民代表會副主席朱陳源等地方人士均出席揭牌。
(中時)
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