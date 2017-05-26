徐國勇：讓食安黑數無所遁形 徹底掃除

行政院長林全（圖左）重視嚴格執行食安。行政院發言人徐國勇（圖右）表示，政府要讓食安黑數無所遁形，徹底掃除！（照片翻攝自行政院臉書）

行政院發言人徐國勇今（26）日在臉書貼文表示，政府要把破壞食安的「黑數」逼出枱面，徹底掃除！會讓黑數無所遁形！

徐國勇說，「或許您覺得最近有幾件食安問題出現」！那是新政府執政後，以食安五環丶十倍查驗，嚴格執行食安，要把破壞食安的「黑數」（隱藏在合法下的違法食薬產品）逼出枱面，徹底掃除！

徐國勇說，尤其是吹哨者條款及十倍查驗，會讓黑數無所遁形！

(中時)