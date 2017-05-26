赴陸交流製麯技術外洩？ 金酒：完全無法複製

金酒技術人員赴陸「試釀」交流，引發外界有關技術外洩的疑慮。（圖/李金生）

金酒董事長黃景舜（中）下午偕技術副總張國原（左）和製程研究課長陳志敏（右）公開澄清。（圖/李金生）

金酒董事長黃景舜強調，金酒是金門全體鄉親萬代共有的財產。（圖/李金生）

針對媒體報導金酒技術人員赴大陸「試釀」高粱酒，且成品相似度達80％，恐有技術與配方外流之虞一事。金酒公司今（26）日澄清指係十分單純的異地釀酒技術交流，「不會去幾天就被偷走」、「更不會出賣金門人」，請鄉親放心。

金酒公司指出，金酒60多年來傳統製酒工藝的經驗累積，讓金門高粱酒在2016年榮登世界最佳白酒殊榮，但金酒技術部門秉持不斷精進的信念，在去年12月選擇位於零下20度的遼寧省朝陽市、鐵嶺市2處酒廠進行高粱的釀酒試驗。結果證實金酒公司的麯粉在經過2周的低溫冷凍後，仍得到趨近80％金酒酒質的成效，驗證金酒公司製麯技術的世界級水準，且品質遠勝大陸白酒。

參與此次技術交流的金酒製程研究課長陳志敏表示，就技術部門的觀點來看，能夠在不同氣候、溫度與濕度的場域進行試釀，是很多酒廠求都求不來的，不但不會被其他酒廠學到金酒的核心技術，反而可以了解大陸酒廠的技術、製程及相關核心內容，對金酒而言是非常利多的事。

偕陳志敏帶領3位技術人員赴陸的技術副總張國原強調，金酒只帶麯粉到對岸，再使用當地的高粱原料和對方的設備、製程來驗證發酵實況，絕對不會有我方技術外流的疑慮。

針對是否有可能被仿製麯磚的問題，張國原也表示，製麯的最大關鍵是所在地的空氣和溫、濕度等天然條件，這是完全無法複製的，也是為何相距只有幾公里的金酒新、舊廠，酒質就有差異的原因之一。

張國原強調，大陸是白酒王國，金酒讓技術人員前往對岸，在不同環境條件下試釀，「多走一步、早走一步，讓人跟不上」對金酒永續經營都是好事。再說釀酒是生物學的產業，不會只是交流一下，就讓核心技術外洩。

金酒董事長黃景舜強調，金酒是金門全體鄉親萬代共有的財產，站在公司的立場上，必須追求技術的提升和產品全球化的行銷，絕對不會在現階段國家法令仍不允許的情況下，貿然逕赴大陸設廠，希望鄉親對金酒公司有信心，支持必要的技術交流及試驗，也唯有「知己知彼」，金門高粱酒才能持續站穩世界最佳白酒的地位。

(中時)