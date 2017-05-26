雲林縣府表揚文化技藝傳承保存工作者

縣府表揚對藝術技藝文化傳承及保存有功的工作者。（許素惠攝）

雲林縣府今日授證表揚傳統藝術、保存技術及保存者，包羅木雕、木作、泥作、傳統彩繪、錫工、藝閣、妝佛與哨角製作等，每位受獎者都是無形的文化資產，讓雲林文化藝術增輝不少。

縣府秘書長黃玉霜表示，文化是重要的軟實力，縣府2013年起陸續推動傳統藝術、保存技術及保存者登錄及列冊，期待珍貴技藝永遠流傳，感謝許多藝文工作者在所屬領域中默默耕耘，為雲林增添風華。

獲授證表揚的有傳統藝術木雕師傅張文議、粧佛師傅陳明洲、交趾陶師傅吳榮及葉星佑、傳統彩繪師傅洪平順、錫工藝師傅蔡榮山、大木作技術保存者莊新利、哨角製作技術保存者魏幼謙、泥作技術保存者林坤龍，以及藝閣製作技術保存者顏三泰。

吳榮表示，有文化的國家才會受到尊重，縣府對文化的重視值得肯定，接過獎代表自己的使命又加重了，會繼續努力。

入行近半世紀的顏三泰則說，獲獎的藝術工作者對於藝術都有相當的堅持跟毅力，例如自己在電子花車興盛的今日，仍然堅持傳統藝閣的創作，期勉所有藝術工作者堅定創作理念。

(中時)