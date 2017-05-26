讓外籍生體驗端午 吳鳳科大飄粽香

讓海外學生提前體驗端午節，吳鳳科大飄粽香。(圖/高錦如翻攝)

端午節將近，吳鳳科技大學為關懷校內僑生，今(26)日提前歡度端午節，讓來自海外各地的學生品嘗台灣粽子、體驗台灣的民俗節慶。

應用遊戲科技系一年級的香港學生曾雲鍵表示，自己是第一次在外過端午節，他說，在香港過端午節，也會吃粽子、掛艾草、立雞蛋等，習俗就和台灣一樣。雖然不能和家人一起過端午，但還是很高興和所有港澳僑生一起品嘗台灣肉粽。來自韓國的學生李仁洙表示，端午節在韓國又稱為天中節或重午節，各地都會舉辦許多慶祝活動，並品嘗許多傳統美食，在台灣過端午節及吃粽子，還是頭一遭，感覺很新鮮。

教務長李永振表示，海外學生離鄉背井來台求學，生活上諸多不便，學校就是這些學生精神上的支柱，國際暨兩岸事務中心也成為他們的家，隨時關心學生的生活與學習狀況，並適時給予協助。

(中時)