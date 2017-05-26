史博威遭狙擊 前5局失6分兄弟領先
Lamigo桃猿與中信兄弟今進行關鍵三連戰，至今不敗的桃猿洋投史博威，此役卻在第3局遇到亂流，還被陳子豪轟出3分炮，被攻下5分大局，5局結束取得6比2領先。
史博威本季出賽9場，拿下7勝0負，結果今面對中信兄弟，第3局遭到狙擊，先接連被擊出3支安打形成滿壘，緊接者王勝偉擊出高飛犧牲打，打進1分，隨後張正偉擊出安打再添1分，陳子豪又轟出3分炮，一口氣灌進5分大局。
第6局蔣智賢又轟出陽春炮，本季第15轟，再攻下1分，史博威前5局投球，被擊出9支安打，失掉6分，都是本季個人單場最多。
反觀桃猿打者，受制於中信洋投肯恩封鎖，僅靠著朱育賢單場雙響炮，打下2分，肯恩前5局投球，被擊出４支安打，投出4次三振。
(中時電子報)
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