松山分局端午送愛 關懷獨居長者
北市松山警分局今(26)日舉辦「端午溫情‧幸福有你」關懷社區長者活動，邀請轄區低收入戶及中低收入戶的獨居長者到分局，請他們一起吃粽子，和大家一起聊天，分局長黃永志更親自拜訪一位高齡108歲、膝下無子孫的婁奶奶，讓長者能一起享受過節氣氛。
黃永志表示，「老年人最需要的，就是陪伴」，尤其是每逢佳節倍思親，所以他力邀轄內各宮廟、公益慈善團體及善心人士慷慨解囊，共襄盛舉，並特地邀請敦化國小附幼的小朋友，前來奉茶陪伴爺爺奶奶們，大家一起享受熱鬧的端午節氣氛，藉此感念老人家長期以來對社會的奉獻。
此外，黃永志還偕同派出所主管及勤區警員，一起拜訪探望轄區行動不便的獨居長者們，其中，包括108歲的婁奶奶。警方表示，雖然婁奶奶幾位舊識好友的兒女，偶爾會來探望她，但她平時幾乎是一個人獨居，也沒有可以聊天的對象，身體還很硬朗的婁奶奶看到官警們前來關懷自己，顯得十分開心。
松山分局表示，希望透過活動把關懷送給老人家，展現警察溫柔的一面，讓社會更和諧。
(中時)
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