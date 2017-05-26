高雄典寶溪遇大雨潰堤 滯洪池防洪奏效
每逢颱風或大雨來襲，典寶溪流水量瞬間暴漲潰堤，因排水不及，兩側低窪的岡山、橋頭、梓官淹水，水利單位規畫6處滯洪池防洪，現已完成A、B兩區，解決岡山淹水問題，去年梅姬颱風帶來豪雨，致使橋頭區筆秀、芋寮里泡在水中，宛如孤島，居民請命，盼加快D區滯洪池興建，免除水患之苦。
D區滯洪池位在典寶溪中下游的橋頭地區，面積42公頃，滯洪量105萬噸，總經費30億元，除經費龐大，將分4期開發，因施作土地涵蓋了台糖用地，也須協調停止租地給瓜農。
立委邱志偉、劉世芳等人，今(26)邀集水利署、台糖進行協商與會勘，水利署承諾第1期工程經費7.17億元全額補助，其中0.5億工程費，6.67億是用地費，台糖同意價購土地並採無息分年分期給付，今年8月以後也不再續租橋頭地，工程預定明年底可完工。
橋頭區長陳振坤表示，去年梅姬颱風造成水淹大腿，筆秀里、芋寮里泡在水中共170多戶淹水，人車進出困難，宛如孤島，希望滯洪池趕快蓋好，發揮防洪功能，讓居民不再為水患所苦。
邱志偉指出，滯洪池不但有利降低渠道水位減少潰堤，為防範淹水多一層保障外，他更期盼可以複製A、B區生態滯洪池的成功典範，成為民眾親水和休閒遊憩的空間。
(中時)
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