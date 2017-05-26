吉林街擬拓寬接南湖大橋 紓解社后交通

新北市議員沈發惠（中）會同交通局、在地里長26日舉辦會勘，研議將吉林街拓寬為4線道，並開闢新路銜接台北南湖大橋，紓解上下班車潮。（李其樺攝）

吉林街為汐止社后地區通往台北內湖重要聯外道路，但路幅狹窄，部分路段僅有6米寬，影響民眾行車安全。（李其樺攝）

交通局目前將吉林街新闢道路延伸台北南湖大橋，列入可行性方案評估，未來將和台北市協調施作工程。（李其樺翻攝）

汐止吉林路為社后通往台北南港重要聯外道路，卻因路幅狹窄、每日上下班車流量大，不時造成車輛回堵等問題。新北市議員沈發惠今（26）日邀集交通局、捷運局及當地里長舉辦會勘，研議將吉林路由雙向道拓寬為4線道，並從吉林街新闢道路銜接台北南湖大橋，每日上下班可縮短10分鐘車程，讓民眾行車更安全便捷。

沈發惠指出，近年社后地區人口快速成長已達到7萬人，通往台北南港主要聯外道路康寧街路幅狹小，上下班時段容易造成塞車問題；而另一條主幹道吉林街同樣路幅狹窄，會車不易，民眾如果要從吉林街往台北南港園區上班，無法直接上南湖大橋，須繞一大段路才能通過，相當不便民。

沈發惠表示，近日他請交通局規劃從吉林街新闢一條8米寬道路，直接銜接台北南湖大橋，同時將吉林街由現有雙向道拓寬為4線道，不僅有效紓解康寧街往台北上下班車流量，而且有助民眾行車安全。

北山里長林徵熊說，吉林街部分路段路幅僅有6米寬，大小車交會險狀環生，地方早就有拓寬吉林街聲音，可惜過去市府一直以經費不足為由打回票，希望這次市府能聽見民眾心聲，改善當地交通。

沈發惠表示，關於拓寬吉林街方案目前已納入都市計畫通盤檢討，並於4月中寶請內政部審議中，程序走完恐需耗時3年，將建議市府採取個案變更模式縮短期程。

交通局綜合規劃科長林碧芬指出，吉林街新闢道路一案目前已進入可行性評估中，技術上需考慮當地抽水站是否有地下設施，以及將來捷運民生汐止線落墩位置，預估今年9月就能擬定完整施工方案，未來將與台北市協調共同推動。

(中時)