臉書留「Gg」 消防隊員大棟山自殺

（20：55更新）今日下午4時許，有民眾在樹林與龜山交界的大棟山發現有男子上吊自殺，龜山警分局據報前往調查，發現死者為39歲的新北市消防局陳姓隊員。

據了解，陳姓隊員在昨日上午11時許，在臉書以「Gg」留下最後一篇發文，透露出想要尋短的心情。陳姓消防隊員自殺消息傳出，也讓許多朋友感到震驚不捨，目前消防局正在協助家屬處理後事。

★再給自己一次機會

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(中時)