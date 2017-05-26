謝金燕無端消失靈堂至今 經紀人坦言...

謝金燕自520演出錯過頭七，就再也沒現身父親靈堂。(本報系資料照、張祐銘攝)

謝金燕自520遵循父親豬哥亮遺願，赴紐約開唱錯過頭七法會，至今仍未現身靈堂，只剩謝金晶等家屬在場守候，昨日二七法會謝金燕、謝青燕姊妹依舊未現身，原因令人好奇。

為何謝金燕沒來靈堂？據《三立新聞》報導，新北市議員周勝考出面解釋，二七只是形式上的拜拜，不一定全部家人要到，並稱謝金燕在三七「女兒七」時一定出席。

不過奇怪的是，對於謝金燕為何沒來靈堂？經紀人球球坦言自己也不清楚為何她沒出席，透露謝金燕目前沒有在忙什麼事情。

(中時電子報)