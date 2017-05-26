文在寅支持重啓六方會談

韓聯社26日報導，正在俄羅斯訪問的南韓特使宋永吉表示，南韓總統文在寅支持重啓六方會談解決北韓核問題，但有兩個前提條件，一是北韓必須改變態度，二是要說服美日認同重啓六方會談的必要性。

宋永吉說，俄羅斯和中國已表明支持重啓六方會談，因此只要達到上述兩個條件，就可以討論重啓六方會談事宜。宋永吉還提到俄羅斯和中國反對南韓部署「薩德」反導系統，他個人認為，部署「薩德」應該經過南韓國會的批准。

(旺報)