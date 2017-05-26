MLB》洋基田中將大指叉失靈？本季用量歷年新低

田中將大本季指叉球用量減少，日媒認為是一個警訊。(美聯社資料照)

洋基田中將大近兩戰爆炸，26日原定對皇家延賽，不過洋基總管凱許曼(Brian Cashman)受訪時表示，他改於明天戰運動家，此外，卻也透露一個值得注意的訊息，是田中球速沒明顯下滑，指叉球威力卻有減弱現象，而日媒進一步分析數據，發現原本指叉球占配球比25%的田中，失控的兩場比賽的用量，卻皆不到20%。

據《Full-Count》報導，田中2014年剛到大聯盟時，是三振能力相當不錯的投手，每9局三振數(K9值)達9.31。不過該年7月右手肘韌帶出現撕裂傷後，嘗試用與現在陳偉殷用的PRP療法(自體血小板免疫血清回輸療法)，避免韌帶移植手術，隨後為減少手肘負擔，他轉為與黑田博樹類似，仰賴投球位移取得出局數的技巧型投手。

數據顯示，田中2015年K9值8.12、20167.44，三振數連年下滑，還曾於2016年9月15日對紅襪一役，投7局沒任何三振。進一步看到配球，田中2014年速球比例達40.6%，前兩年比例則降到30%左右，滑球比例都在20%左右，而拿手的指叉球首年占25%，隔年提升到27.5%，去年更達28.9%。

從田中數據來看，田中不僅不硬拚速球，改多用二縫線速球，轉以製造出局數為目標，且似乎有越來越仰賴指叉球的趨勢。然而到今年，田中指叉球用量卻降到24.3%，本月爆炸的兩場比賽，14日僅18%，20日更只有11.8%，用量會減少，似乎透露出田中的身體或投球機制，很可能出了某些狀況。

另，捕手也可能是一個因素。報導指出，G.桑契斯(Gary Sanchez)蹲捕時，以強力型投手方式引導，田中K9值9.82、滾飛比0.70，5場繳1勝3敗、投20K、自責分率12.27。田中與羅麥(Austin Romine)配合時，維持技巧派，K9值5.76、滾飛比1.34，6場繳4勝0敗、投出19K、自責分率3.03。成績差異之大，日媒認為田中應與羅麥固定配合，是較好的方針。

(中時電子報)