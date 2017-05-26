粽香傳愛 區長送肉粽伴獨老過端午

端午節前夕，金山區長陳國欽（左）今（26）日贈送愛心粽和物資給獨居長者。（新北市金山區公所提供）

端午佳節將至，新北市金山區公所將獨老送餐的便當改成肉粽，區長陳國欽今（26）日親自造訪獨居長者家贈送愛心粽及物資，讓長者皆能在端午節品嘗美味肉粽，感受社會關懷。

陳國欽表示，金山區公所目前定期訪視、送餐長者有14位，其中獨居長者李梓宜平日一人獨居，女兒在外地工作，只有假日才有空來金山探訪，加上住在山區交通不便，社會資源較難挹注。自從里長許瑞林向公所申請午間送餐服務後，大為改善李老先生身體健康，也減輕家人負擔。

金山區公所表示，有鑑於台灣邁向高齡化社會，去年起推動獨老送餐服務，並得到金寶山、慈音寺等社福機構支持，每週一至五提供獨居長者午間送餐服務，希望長者溫馨度過端午佳節。

(中時)