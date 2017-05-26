全台唯一玻璃溫室 首度開放推廣食農教育
位在彰化縣溪州鄉溪州公園苗木專區內的番茄方舟果園，是全台第一座玻璃溫室，以微電腦全程環控溫、濕度，種植2000坪荷蘭進口品種牛番茄和天使串番茄，為推動食農教育，這座高科技的番茄農場，今年首度對外開放。
這座重金打造的環控玻璃溫室，3年多前正式開始營運，有別於傳統農法栽種的番茄，以高科技化管理，6倍數提升產能，除了引進歐洲品種，連園區裡授粉的「熊蜂」也是自比利時引進。
經理劉書羽說，為了推動食農教育、並讓外界深入了解高科技農場的栽培管理，今年藉著溫室小番茄產季接近尾聲，首度對外開放，打開農場大門歡迎民眾入內，除有專人導覽、試吃，還有採果體驗，享受高科技設備所種植出的高品質番茄。
活動自今年端午連假起至6月底止，每周僅開放三梯次，採預約制，滿8人即可成團，適合家庭、親子、校外教學、企業觀摩，以及對科技農業有興趣者，歡迎揪團報名，詳情可上臉書粉絲頁或撥打04-8802000洽詢。
(中時)
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