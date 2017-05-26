全台唯一玻璃溫室 首度開放推廣食農教育

位在彰化溪州公園旁苗木專區的番茄方舟果園是全台第一座微電腦環控玻璃溫室。(謝瓊雲翻攝)

高科技溫室農場內除了荷蘭引進的牛番茄，還有罕見的天使串小番茄，果實像葡萄一樣成串結果，宛如紅珍珠。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣溪州鄉苗木專區裡有座全台唯一的玻璃溫室，今年五月底端午節起，首度對外開放，希望藉此宣傳高科技農業並推廣食農教育。(謝瓊雲翻攝)

位在彰化縣溪州鄉溪州公園苗木專區內的番茄方舟果園，是全台第一座玻璃溫室，以微電腦全程環控溫、濕度，種植2000坪荷蘭進口品種牛番茄和天使串番茄，為推動食農教育，這座高科技的番茄農場，今年首度對外開放。

這座重金打造的環控玻璃溫室，3年多前正式開始營運，有別於傳統農法栽種的番茄，以高科技化管理，6倍數提升產能，除了引進歐洲品種，連園區裡授粉的「熊蜂」也是自比利時引進。

經理劉書羽說，為了推動食農教育、並讓外界深入了解高科技農場的栽培管理，今年藉著溫室小番茄產季接近尾聲，首度對外開放，打開農場大門歡迎民眾入內，除有專人導覽、試吃，還有採果體驗，享受高科技設備所種植出的高品質番茄。

活動自今年端午連假起至6月底止，每周僅開放三梯次，採預約制，滿8人即可成團，適合家庭、親子、校外教學、企業觀摩，以及對科技農業有興趣者，歡迎揪團報名，詳情可上臉書粉絲頁或撥打04-8802000洽詢。

(中時)