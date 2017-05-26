立院三讀通過 交通部高速公路局組織法

立法院今（26）日三讀通過「交通部高速公路局組織法」，國道高速公路局所屬機關及國道新建工程局所屬機關將進行整併，俾使國道新建、養護與管理事權統一。此外，立法通過後，高速公路局用人制度將由現行「資位職務分立制」改制為與一般行政機關相同的「官等職等併立制」，人事制度將邁入了一個新個里程碑，具有重大意義。

高速公路局自民國59年成立，67年組織條例通過迄今，雖近年來業務均呈現大幅成長，養護里程大幅增加，人員職責繁重，但組織法修正未併同辦理，且因用人制度以「資位職務分立制」任用，新進人員起薪偏低，又無結婚、生育等各項補助，離職率高、外補不易，因而衍生人力斷層之問題。未來，高公局及國工局等兩局整併後，除能對同仁提升工作士氣外，並希能留住及延攬優秀人才，使機關注入新血，活化人力，對於業務推動將有莫大之助益。

高速公路局表示：本案承行政院、交通部及立委葉宜津提案，在審查會召集人段宜康、總召柯建銘、協商代表林為洲及各黨團代表，以及司法及法制、交通委員會各委員支持下，以能通過本項組織法。高速公路局全體同仁特別表達感謝，也會珍惜得來不易的立法成果，更加努力做好自身業務及服務民眾之每項工作。

(中時)