「阿里山北茶道樂遊分享照」打卡抽萬元好獎

阿里山國家風景區管理處所舉辦的「阿里山北茶道樂遊分享照」活動，今起正式開跑至6月25日止，遊客於活動期間至「阿里山北茶道樂遊分享照」網頁中，上傳在梅山太平四村指定的18個店家之一的特色打卡牌合照，並留言「我在什麼地方，做什麼事」，即可獲得抽獎資格，將有機會抽中萬元好獎iPhone7 Plus、iPad mini等。

阿管處處長馬惠達表示，為打造大阿里山區優質旅遊服務，讓遊客深度體驗大阿里山北茶道，特別舉辦阿里山北茶道樂遊分享照活動來行銷梅山太平四村，在太平雲梯啟用之前，讓遊客先來造訪太平雲梯周邊各特色景區及店家，感受在地最深度、精緻、友善及富人情味的體驗。

(中時)