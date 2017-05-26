693公斤海洛因在海上被攔獲 金主慘賠逾4億

毒梟覬覦日本、紐西蘭及澳洲的安非他命價格翻倍漲，讓台灣冠上安毒中繼站的惡名，不過，此批黑市價破百億元的693公斤海洛因，不是要轉運出去，反倒是進到台灣市場；據悉，該批海洛因從泰國曼谷出港，檢警調、海巡及時攔獲免讓毒品流入殘害更多人，也令幕後金主慘賠4億多元。

安毒在台灣從製造到輸出可一手包辦，但台灣吸安人口下降，加上K他命強勢競爭，價格暴跌，相對地日本、紐澳的安毒價格是台灣10至20倍，安毒成了台灣出口大宗；安毒走私以航空、海運為主，航空多半是快遞郵包或人體、行李夾帶，海運則是貨櫃夾藏、漁船，甚至遊艇走私。

反觀海洛因，因毒品成分因素，無法自行製造生產，以致台灣海洛因市場供不應求，而漁船走私入台成了主要途徑；知情人士指出，漁船運毒的速度雖慢，可是大海茫茫，增添查緝難度，況且可載運的量較大，只要成功跑過1、2次，就算往後有被攔獲，也都有賺到。

警方表示，海洛因多來自泰國，1塊海洛因磚購入成本約20多萬，進入黑市價格攀升到近百萬元，漁船及船員僅是走私運送過程中的交通而已，真正大咖是幕後金主，礙於他們聯繫、操作、運送都是層層分工，細膩到每一環節都會設斷點，避免向上牽連，不諱言說「金主都很難抓」。

據了解，該批毒品是從泰國山上拉到平地，以陸運方式送到曼谷出港，再透過快艇或漁船運到公海，丟包給台灣籍漁船，由台籍漁船負責抵台後段作業；知情人士說，從這次龐大數量研判，之前已成功走私數次，但幕後金主的非法所得也已全數輸光，負債10幾億，想再拚個大場，借此一次翻身，沒想到，毒品還在海上就被一網擒獲。

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(中時)