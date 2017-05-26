走進深山部落　金山高中學子傳承卑南舞蹈

金山高中原民藝能專班13名高三學生，在畢業舞展演出卑南族已故詞曲家陸森寶作品「南王難忘」，讓與會家長、部落族人感動喝采。（新北市金山高中提供）

金山高中原民藝能專班13名高三學生，在畢業舞展演出卑南族已故詞曲家陸森寶作品「南王難忘」，讓與會家長、部落族人感動喝采。（新北市金山高中提供）

新北市金山高中原住民藝能專班日前舉行畢業成果舞展，來自各個原住民族群的高三學子演出卑南族已故詞曲創作家陸森寶作品「南王難忘」，將卑南族人傳唱的生活記憶搬上舞台演出，也讓台下觀賞的學生家長與部落族人感動不已，

金山高中校長賴來展表示，原民專班實施特色教學，每年根據學生興趣決定不同授課主題，從高一神話劇、高二樂舞，至高三畢業成果展，在在展現學子研習原住民文化成果。

賴來展說，金山高中13名原住民專班高三學生在老師帶領下，今年1月初遠赴台東深山中的卑南族南王部落，和部落耆老一起生活、用餐，實際體驗卑南族人生活方式與文化，並學習傳統歌舞；每個學生都歷經多月用心準備，展現原住民族自信和歌舞文化動人之美。

包括受邀來觀賞的教育局長林奕華、原民局長楊馨怡，及台下家長皆為學生精彩演出喝采鼓掌，來自南王部落的耆老更不辭路途遙遠，走出深山來到都市，為學生加油打氣。

(中時)