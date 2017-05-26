柯P吃了誠實豆沙包？「台北市地價怎可能下降」
台北市長柯文哲今（26）日上午前往北投區，參加奇岩公共住宅統包工程開工典禮；典禮後柯被問及有民眾擔心，公宅將會影響周遭房價，他稱數據顯示不會有影響，更坦言，「台北市的地價怎麼可能下降？」
柯文哲在典禮上表示，政府無法做到讓每個市民都買得起房子，但最起碼要讓市民有地方可以住；他並指出，建設公宅需要考量整個社區的需要，例如公宅的地下停車場開放給周邊居民使用，再檢視社區是否缺少區民活動中心、托兒所、托嬰空間、老人共餐等社福空間，並加入公宅建設當中。
到了媒體聯訪時，柯文哲被問到北投公共住宅基地共有三處，其中一處位於洲美里，有民眾抗議私人住宅與公宅混在一起，將會影響房價；他回應，市府有做統計，並到實價登錄查詢過，公宅周圍的地價都沒有下降，將會請都發局將資料公布，他更直言，北市地價怎可能下降？
另外，被問及公宅租賃民眾的素質問題時，柯文哲認為很多來租的都是年輕人，只是剛剛出社會，不是很有錢，不覺得他們會有什麼問題；至於管理上，他說，市府會一直進步，還在思考如何管理這些公宅，有可能推出公宅管理公司。
(中時電子報)
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