美日高峰會談 向北韓施壓達共識
美國總統川普與日本首相安倍晉三26日晚間(台灣時間)在義大利西西里島，七大工業國集團(G7)高峰會開幕前，舉行了美日高峰會談，兩人主要討論如何阻止北韓開發核武、導彈問題，並針對「現在不是對話，而是必須向北韓施壓」達成了共識。
川普在會談一開始表示，「我們特別要討論有關北韓的問題，此問題是很大的世界性問題，早晚一定要解決。」安倍則說：「討論北韓的問題是當然的，也希望針對世界各式各樣的課題，確認美日能共同緊密合作因應。」
兩人還同意，為實現北韓的非核化，美日韓3國應合作，與所有國家一起努力。兩人也一致認為中國在北韓問題上的作用很重要。
兩國領袖也確認了自由公正貿易的重要性。日媒報導，跨太平洋夥伴協定(TPP)的11個參加國本月21日在越南舉行了部長級會議，確認了將推動TPP早日生效之方針，安倍在會談中也可能向已宣布退出的川普說明該會議的決定。
美日高峰會談原本預定談30分鐘，後來延長至50分鐘以上。這是川普和安倍時隔3個月的第2次會談，兩人2月以來已舉行過6次的電話會談，主要也是討論北韓局勢。
七大工業國集團(G7)高峰會26日上午在義大利正式開幕，7國領袖將在2天的議程中，討論恐攻和難民、移民問題，以及北韓和烏克蘭等的地區局勢和世界經濟等議題，27日將在公布領袖宣言後閉幕。
(中時)
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