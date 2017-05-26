端節連假起跑 下班車潮先塞
今天是端午節連假開始前的最後一天上班日，截至下午18時，國道全線總延車公里約為73.5百萬車公里，西部國1南下內湖-圓山、竹北-新竹、台南系統-永康、路竹-岡山，國3南下新店-中和、北上三鶯-樹林路段壅塞，主要仍為下班車潮影響，其餘路段大致行車順暢。
本日下午在國3南向中和路段發生交通事故，雖已儘速排除，惟仍影響車流紓解，高公局再次提醒用路人，應注意行車安全，以免發生事故，不僅延誤行程，亦影響車流順暢。
明日（27日）為端午節連續假期第1天，預期將出現較大之南下車潮，預估國道總延車公里最高可達120百萬車公里，上午車多路段將出現在國1南下楊梅-頭份、彰化-埔鹽系統、國3南下樹林-關西服務區、快官-南投、國5南下南港系統-坪林等路段。請用路人收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況。
明日實施之主要交通疏導措施包括，深夜0時至凌晨5時國道全線雙向暫停收費，0-18時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南下入口，入口高乘載管制則為7至12時國1內湖至頭份、國3木柵至香山及國5南港系統至坪林南下各入口匝道。高公局呼籲，除為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具或利用替代道路，自行開車應注意行車安全，切勿疲勞駕駛，另行前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。
(中時)
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