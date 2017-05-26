72歲翁與兒組販毒集團 還仿舊時鴉片館
42歲「小陳」是恆春地區知名的老毒蟲，曾因吸毒被警方查獲10幾次，這次他聯合去年出獄的72歲爸爸「老陳」，一起成立販毒集團，還時常拖著年邁身軀親自送毒，還設置臥身就能吸食的吸食器，仿清朝供人於臥榻旁吸食的鴉片館，最終仍被警方查獲送辦。
恆春地區著名的毒蟲小陳，前後共有10多次毒品前科，近期他更找來2000年因運送毒品入監服刑，去年剛出獄老父親老陳一起重操舊業，組成販毒集團，有時72歲的老陳更直接出面與藥腳接洽販賣與運送毒品。
日前警方查緝小陳時，他站在另一間房門前，拼命否認那間沒有東西而且會坍塌，「此地無銀三百兩」的行徑引起員警懷疑，果然在房內查獲毒品，小陳還把吸食器改裝成臥躺側身就能吸食，重現清朝鴉片館的模樣，讓警方看了直搖頭。
小陳當時極力否認自己藏有毒品，最後警方在挖空的行動電源裡找到12.15公克的海洛因、3.3公克的安非他命，並查獲12000元販毒所得，並逮捕這對陳氏父子、張姓、鄭姓藥頭及15名藥腳，訊後依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署。
「查緝毒品時，常發現有毒品家族遺傳的狀況。」警方表示，老陳是恆春分局有史以來，查獲年紀最老的藥頭，也感嘆這個做爸爸的都一把年紀了且剛出獄，竟不把握跟家人相處時間，阻止兒子做傻事，卻反倒幫忙販毒。
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(中時)
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