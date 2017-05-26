陸學者：兩岸近期朝向「對抗」趨勢
「第11屆兩岸和平論壇」學術研討會26日在台中登場，大陸方面有北京涉台智庫中國社科院台研所以及上海復旦大學學者參與；針對兩岸發展，大陸學者均表示，兩岸近期隱然朝向「對抗」演變的趨勢。
研討會由中興大學當代中國研究中心與廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心共同主辦，但為了讓學者充分表達意見，論壇採取閉門方式進行。大陸學者包括中國社科院台研所台灣涉外事務研究中心主任修春萍、廈門大學台灣研究院院長劉國深、廈門大學台灣研究院經濟研究所所長唐永紅、復旦大學國際政治研究所教授潘忠岐等。
台灣學者則有前亞太和平研究基金會董事長趙春山、前國安會諮詢委員邱坤玄；此外，名單上赫見即將就任國安會副秘書長的中興大學國際政治研究所教授蔡明彥，但當天並未現身；不過，身兼遠景基金會董事的中興大學國政所所長陳牧民則有出席。
針對兩岸發展，大陸學者劉國深、修春萍均表示，兩岸近期隱然朝向「對抗」演變的趨勢，主要癥結既源自蔡政府不確定的兩岸政策，下一階段的發展，也取決於蔡當局的理性與智慧；短期看來，北京除已將蔡政府兩岸態度定調為「台獨」外，如同WHA爭議所示，未來對於台灣的國際活動空間、只有更加緊縮，邦交戰升溫也將伺機而動。
(旺報)
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