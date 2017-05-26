台東醫療生力軍 新車加入巡迴醫療
扶輪社3500地區26日捐贈2台醫療巡迴車及X光機，將投入台東的偏鄉醫療，也讓台東的IDS（山地離島地區醫療給付效益提升）計畫增添利器。台東馬偕醫院長王功亮強調，醫療車上有各種探頭的超音波，能為偏鄉病患做最完整、正確的診療。
扶輪社3500地區捐助主委楊榮壽指出，扶輪社到偏鄉了解巡迴醫療，才發現許多偏鄉民眾為了節省來回3000元的車錢，讓小病拖成重病，為了改善偏鄉醫療，因此才在醫生的建議下，將超音波機、心電圖機裝到高頂的車輛中，車子到部落就是配備完整的診療室。
今天3500地區還捐給綠島衛生所一台Ｘ機，改善偏鄉醫療設施，捐贈活動包括台東縣長黃健庭、衛生局長辛進祥、台東馬偕醫院、台東基督教醫院及綠島衛生所等單位聯袂出席，感謝3500地區為偏鄉醫療的付出。
王功亮指出，高頂的醫療巡迴車可以讓身高超過180公分的醫生也能站著看診，車上配備最新的腹部彩色移動式超音波、電動診療床椅、心電圖、醫藥櫃等設備，成為醫師看診的利器，超音波與心電圖資訊能上傳雲端與專科醫師會診，為患者做最即時、正確的診療。
今天東馬與東基各獲贈一部醫療巡迴車。黃健庭強調，台東幅員廣大，醫療資源無法雨露均霑，因此醫療巡迴車的設備就非常重要，縣府也致力於產業與經濟提升，偏鄉民眾有好的生活，平均餘命就能往上提升。
(中時)
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