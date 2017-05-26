福瑞多拚保飯碗繳7局好投 率獅勝富邦

福瑞多飯碗保衛戰，對富邦繳7局失1分好投，中止先發5連敗。(本報資料照)

統一獅近期戰績不理想，換來強力洋將一事幾乎已成定局，但到底該換誰，就得看福瑞多和布魯斯的狀況，福瑞多面臨飯碗保衛戰，26日先發對戰富邦悍將威風八面，繳7局失1分優質好投，打線則在第4、第5局，突破富邦先發神盾封鎖，斬獲2分逆轉戰局，富邦也熄火無力反撲，讓獅隊終場2比1勝出。

福瑞多首局2出局後投出保送，隨後挨了林益全的二壘安打失1分，不過此後完全壓制住富邦打線，投完5局僅再被打3支安打，沒失掉任何分數。而神盾首局度過一三壘有人危機，一度穩住陣腳，沒想到4下2出局後，他卻遇到亂流，連續挨3支安打失1分。

神盾度過4下亂流後，5下1出局後又遇麻煩，連挨2安讓獅隊攻得1分逆轉。而福瑞多越投越穩，雖7局一開始被敲三壘安打，但他霸氣連飆3K，守住領先。隨後兩隊雖都無攻勢，不過獅隊投手群夠力，沒給富邦反攻機會，以1分之差贏球，福瑞多止5連敗，神盾繳6局失2分好投，仍吞第7敗，下周麥力戈(Scott McGregor)可能上一軍，神盾地位恐不保。

(中時電子報)